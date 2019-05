Warszawa oszalała na punkcie winyli. "Duża, pachnąca farbą okładka i przede wszystkim celebracja słuchania"

Niestety takich osób jest coraz mniej. We wrześniu 2018 roku Recording Industry Association of America poinformował, że sprzedaż płyt CD spadła aż o 47% w porównaniu do tego samego okresu czasu w 2017 roku. Nie zapowiada się, żeby dane za ten rok były bardziej optymistyczne... Skoro za 20 zł miesięcznie może mieć nieograniczony dostęp do muzyki to po co wydawać dwa razy więcej na 10 piosenek jednego artysty?

Dziś dostęp do muzyki jest bardzo prosty. Możemy słuchać jej w każdym miejscu na ziemi. W dużej mierze za sprawą serwisów streamingowych. Znajdziemy tam praktycznie wszystkie płyty. Wystarczy jedno kliknięcie… Wiele zespołów udostępnia swoje najnowsze wydawnictwo już w dzień premiery. Pojawia się zatem pytanie: Czy jest w ogóle sens, aby zespoły wydawały płyty kompaktowe? Czy nie wystarczy, aby wrzuciły je do sieci, skąd każdy będzie mógł je pobrać? Ja jestem jednak zwolenniczką kupowania płyt. Lubię jak stoją na półce, nawet jeśli nie wkładam ich do żadnego odtwarzacza.

- Rozmawiając z klientami zawsze proszę, żeby sobie przypomnieli co stało się z ostatnią płytą CD, którą kupili. Najczęściej jest ona odfoliowana, pudełko gdzieś rzucone, a płyta w samochodzie. Z kolei z winylem trudno jest coś takiego zrobić. Gdy weźmie się taki winyl do ręki, to czuje się chociażby wagę tej płyty. Jak jest okładka zrobiona, czuć zapach drukarni… - opowiada Tomek z Winylowej.

Jeżeli przyjrzymy się winylom, które wykonuje Grzegorz to rzeczywiście „sky is the limit”.

W latach siedemdziesiątych zaczęły pojawiać się winyle kolorowe i nie był to chyba ich najlepszy moment. To czy był czarny, czy kolorowy traktowano bardziej jako przejaw awangardy, ale nie do końca zrozumiałej dla odbiorców. I ta forma się nie przyjęła. Później był czas, kiedy pojawiły się płyty CD i siłą rzeczy winyl umarł. Winyle zaczęły się odradzać kolorowe, bo był to - jak się okazało - argument sprzedażowy – tłumaczy Tomek – Teraz winyle wydawane są w przeróżnych formach: przezroczyste, kolorowe… Właściwie w tej chwili „sky is the limit”.

Trudno mi się z tym nie zgodzić. Delikatne upuszczenie igły na powierzchnię płyty, która znajduje się w gramofonie jest doświadczeniem, które wywiera dużo większe emocje, niż wkładanie CD-ka do odtwarzacza (o naciskaniu „play” w streamingu nawet nie wspominam). Słuchanie „czarnej płyty” powoduje większe skupienie, stwarza zupełnie inną atmosferę. W dodatku mając płytę fizycznie, możemy zachwycać się jej estetyką, okładką, kształtem czy samym momentem otwierania i wyjmowania z opakowania. Bardziej szanujemy to, co jest dla nas namacalne.

- Myślę, że większość osób, która chce się tym zajmować rezygnuje po próbach, które przy niepowodzeniu generują frustrację i ogromne koszty, jak na wydawałoby się prostą, chałupniczą metodę. Dlatego tak mało ludzi pracuje w tym zawodzie. Dostępność do maszyn jest praktycznie znikoma, a do serwisu - dokładnie zerowa. Trzeba znać się zarówno na mechanice i mikromechanice, jak i na technicznej stronie przygotowania dźwięku. Nie mówię o podstawach, tylko o zaawansowanych umiejętnościach. No i nerwy ze stali. Nie wiem, czy u nas w kraju jest ktoś, kto jeszcze się tym zajmuje. Na całym świecie jest nas pewnie kilkunastu-kilkudziesięciu, tych, którzy naprawdę to potrafią i znają te procesy wzdłuż i wszerz – opisuje Boro z beevinyl.

To właśnie Afterload miał zaszczyt wydania takiego winyla. Coraz częściej można zaobserwować, że zespół, który wydaje płytę kompaktową otrzymuje od razu zapytania o płytę analogową. Zapytałam Kamila czy jako zespół podążają za modą i wykorzystują to, że czarne krążki są teraz na topie.

- Mamy do czynienia z bardziej wrażliwym nośnikiem. Trzeba odejść od tzw. wojny głośności. Odbiorca, w dużym cudzysłowie laik, podchodzi do zagadnienia tak, że im głośniej, tym lepiej. W winylach coś takiego nie ma prawa bytu. To byłoby nieprzyjemne dla ucha, gdybyśmy przełożyli 1:1 mastering z CD na winyl – tłumaczy.

- Byliśmy na miejscu około godz. 9.20, jedna osoba czekała już na start. Gdy dwie godziny później otwieraliśmy drzwi, to mieliśmy problem, żeby to zrobić... Jak już udało się, to musieliśmy szybko uciekać, bo ludzie biegli jak szaleni! Ten tłum był przez kilka godzin - opowiada Tomek - Największym hitem były oczywiście trzy polskie wydawnictwa: Komeda, Afterload i Nocny Kochanek. Na jednym z naszych głośników była wyeksponowana okładka Komedy Astigmatic. Płyta w tym czasie leżała w gramofonie. To był hicior, sprzedał się błyskawicznie. Sam się nie spodziewałem, ze Komeda 50 lat po śmierci nadal jest taki popularny. Stwierdziliśmy, że 500 sztuk to optymalny nakład. To był duży błąd. W pewnym momencie przebijając się przez tłum, widzę, że nie ma okładki. Pomyślałem, że może spadła, może tłum zrzucił... Po jakiejś godzinie znalazła się pani, która przyszła zapłacić za okładkę, nawet nie zorientowała się, że w środku nie ma płyty (śmiech).

Noc Muzeów 2019

Na Noc Muzeów 2019 Winylowa ma nie lada gratkę dla fanów płyt analogowych. Nie zdążyli zapisać się do oficjalnego programu, ale zdążyli przygotować niespodzianki dla gości.

- Zapraszamy do Winylowej, bo będzie można zobaczyć co najmniej dwa fajne eksponaty, które ciągle żyją. Patefon his master voice na płyty szelakowe i potężny, przeogromny magnetofon szpulowy. Czekamy od godz. 16 do ostatniego klienta – dodaje Tomek.