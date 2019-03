Warszawa polską stolicą mody. W tym zestawieniu miażdżymy inne miasta

Warszawa jak Paryż?

Autorzy zestawienia podkreślali, że to właśnie w Warszawie znajdują się najsłynniejsze marki premium z całego świata a i tu swoje autorskie sklepy, butiki i atelier mają w Warszawie najgłośniejsze polskie nazwiska, m.in. Gosia Baczyńska, Joanna Klimas, Robert Kupisz oraz Łukasz Jemioł. To tu pracują Dawid Woliński, Gosia Baczyńska, Joanna Przetakiewicz, Maciej Zień, Joanna Klimas, Robert Kupisz czy duet Paprocki i Brzozowski. I to właśnie w Warszawie odbyły się w ciągu roku aż 44 mniejsze lub większe wydarzenia związane z modą. - Ale siła warszawskiej mody to nie tylko oblegane przez gwiazdy i marki premium największe targi oraz pokazy. To także mnóstwo mniejszych wydarzeń, gdzie swój talent prezentują młodzi, niezależni projektanci - podkreślają twórcy rankingu.

– Warszawa, podobnie jak większość stolic, jest pierwszym punktem, w którym otwierają się sklepy najważniejszych marek. Tu też znajduje się większość instytucji związanych z modą, jak redakcje magazynów czy showroomy – komentuje wyniki zestawienia Harel, fashionistka współpracująca z Vogue oraz magazynem Lounge.

