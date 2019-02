Warszawa: Pomnik Lecha Kaczyńskiego na placu Piłsudskiego zostanie odsłonięty 10 listopada 2018 r. Cokół już stoi [ZDJĘCIA]

Pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego stanie na parkingu przed Garnizonem Warszawa. Cokół monumentu został już zamontowany (patrz zdjęcia). Pomnik zostanie odsłonięty wieczorem 10 listopada. Uroczystość uświetnią przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy i Jarosława Kaczyńskiego.

Sporny pomnik

Do jesieni 2017 r. trwały polityczne spory władz Warszawy z rządem o lokalizację pomnika Lecha Kaczyńskiego. W końcu, w październiku 2017 r., minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk zdecydował o wyjęciu placu Piłsudskiego i przylegających do niego dwóch działek (przed Hotelem Europejskim i przed gmachem Dowództwa Garnizonu Warszawa) spod zarządu miasta i przekazaniu ich do dyspozycji wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery. Niedługo potem, w styczniu 2018 r., szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin ogłosił, że pomnik zostanie usytuowany na placu Piłsudskiego.

Figura Lecha Kaczyńskiego zostanie ustawiona na 3,5 metrowym cokole. W całości monument ma mierzyć 7 metrów. Autorami projektu pomnika są pomorski rzeźbiarz Stanisław Szwechowicz (autor m.in. pomnika Józef Hallera we Władysławowie) i Jan Raniszewski.

Budowa pomnika Lecha Kaczyńskiego kosztowała około 2,5 miliona złotych.