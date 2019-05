Warszawa przyjazna kierowcom? Raczej nie. Jest drogo i niebezpiecznie

Po pierwsze bezpieczeństwo. Tutaj zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy samochodów w mieście dojdą do porozumienia. Na ulicach nie jest zupełnie bezpiecznie. Warszawa jest na czele listy zgłoszonych (w aplikacji Yanosik) zdarzeń na tysiąc mieszkańców. Chodzi o stłuczki, kolizje, wypadki itp. Jak podał nam ZDM, zginęły w nich aż 43 osoby. Choć i tak jest to najniższy wynik od kilku lat.

Co ciekawe, stolica znalazła się... na ostatnim, siódmym miejscu rankingu (brano pod uwagę tylko duże miasta). Oznacza to, że Warszawa (według twórców zestawienia) nie jest przyjazna dla samochodów. Co brano pod uwagę?

Które miasta są przyjazne kierowcom? Takie, dość przewrotne pytanie, zadał serwis oponeo.pl. Przygotował on ranking poszczególnych polskich miast pod względem ułatwień dla właścicieli samochodów. Dlaczego ranking wywołuje kontrowersje? Z powodu zmiany myślenia o mieście. Wszystko za sprawą nurtu "new urbanizm", który postuluje stworzenie miasta dla ludzi, bez szerokich arterii dla samochodów w centrum. Tę strategię przyjęła także Warszawa.



W zestawieniu dotyczącym prędkości przejazdu Warszawa (w tygodniu, godziny 7-21) jest w czołówce. Prędkość: 29 km/h daje nam trzecie miejsce, za Gdańskiem oraz ex aequo Łodzią i Lublinem. Pod uwagę brane było ścisłe centrum. Warto przypomnieć, że w stolicy w Śródmieściu znajdziemy sporo szerokich dwu- lub trzypasmowych dróg. To na pewno poprawiło średnią.

Miejsca parkingowe. Warszawa na miejscach parkingowych zarabia 94,9 mln zł rocznie. Tyle wpływa do kasy ze Strefy Płatnego Parkowania. Średnie ceny za godzinę są jednymi z najwyższych w Polsce - 3,45 zł (tylko Gdańsk kasuje więcej). Aktywiści tłumaczą, że to zbyt mało by zniechęcić kierowców do wjazdu do centrum. Przykładowo, za sam wjazd do "serca" Londynu pobierana jest opłata wynosząca aż 60 zł (12,5 funta).

Co ciekawe, stolica "oberwała" za brak ogólnodostępnych ulg, elastycznych abonamentów w strefie parkowania. Brakuje także specjalnych pakietów dla przedsiębiorców. Wynik Warszawy w tej kwestii ratuje liczba miejsc "parkuj i jedź". Jest ich 3392, czyli... niecałe dwa na tysiąc mieszkańców. I tak jest to drugi najlepszy wynik w Polsce (tuż za Wrocławiem).

W rankingu brano pod uwagę także cenę OC i paliwa (Warszawa trzecia od końca) oraz koszt wymiany opon (stolica w środku stawki). Uwzględniono również ułatwienia dla posiadaczy pojazdów elektrycznych. W tej kwestii Warszawa przoduje, ponieważ wystarczy przejechać 2,6 km, aby podpiąć się do ładowarki.