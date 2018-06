Warszawa rozbłyśnie na zielono. Dlaczego? Rusza wielka akcja, do której każdy może się przyłączyć (© mat. pras. Urząd m.st. Warszawy)

5 czerwca 2018 na zielono zaświecą Pałac Kultury i Nauki, a także most Śląsko-Dąbrowski. To wszystko z okazji Światowego Dnia Środowiska. Na ulicach Warszawy tego dnia będą rozdawane też zielone wstążki. Dalsza część artykułu poniżej.

Światowy Dzień Środowiska przypada na 5 czerwca i obchodzony jest co roku przez miliony ludzi w ponad stu krajach. W tym roku tematem przewodnim są plastikowe odpady, których liczba stale wzrasta w środowisku naturalnym. W Polsce tego dnia rozpoczyna się też kampania pod hasłem „Zielona Wstążka #DlaPlanety”, której celem ma być zwiększanie świadomości jeśli chodzi o ochronę środowiska i promowanie zmiany złych nawyków, które doprowadzają do niszczenia naszej planety. Udział w akcji może wziąć każdy z nas.Wystarczy, że - na znak zaangażowania w kampanię na rzecz ochrony środowiska - przypniemy do swojego ubrania zieloną wstążkę. Symbol można też ustawić wirtualnie - w mediach społecznościowych. Więcej informacji na ten temat znajdziecie też na stronie internetowej www.DlaPlanety.pl