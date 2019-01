Warszawa: Ruchoma szopka na Przybyszewskiego 51 stała się wielką atrakcją Bielan [ZDJĘCIA] [WIDEO]

Ta szopka stała się prawdziwym hitem Bielan. Znajduje się w ogródku domu przy na ul. Przybyszewskiego 51. Oprócz stajenki umieszczono obok niej m. in. renifery, bałwanka i św. Mikołaja. Co więcej - część jej elementów jest ruchoma. Po zmroku rozbłyskają wokół niej kolorowe lampki. Konstrukcja stała się lokalną atrakcją. Ludzie przybywają z innych dzielnic, by ją podziwiać. ZOBACZ ZDJĘCIA i WIDEO. Dekoracja jednego z ogródków na warszawskich Bielanach stała się hitem dzielnicy. Przy ulicy Przybyszewskiego, także i w tym roku pojawiła się świetlna ruchoma szopka, a przez całą zimę niemal wszyscy mieszkańcy stolicy przyjeżdżają, by zobaczyć ją na własne oczy.