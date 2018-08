Warszawa Singera 2018. "Okno na Waliców". Warszawski Dziki Zachód

Waliców 10, 12 i 14 to niszczejące kamienice, które czekają na odkrycie ich niezwykłej historii i na drugie życie zapoczątkowane przez niedawny wpis do rejestru zabytków. Pod numerem 14 mieszkali poeta getta Władysław Szlengel i przedwojenny kantor Menachem Kipnis. Środkiem ulicy przebiegał mur zamkniętej dzielnicy. Sytuacji tej Szlengel dał wyraz w wierszu „Okno na tamtą stronę”. W czasie powstania wybuch niemiec­kiego „goliata” zniszczył front kamienicy. Nieodbudowany dom przy Waliców 14 do dziś daje świadectwo historii.

Festiwal Warszawa Singera 2018 przywróci życie na Waliców

W ramach Warszawy Singera na Waliców znów powróci życie. W sobotę 25 sierpnia o godz. 15 odbędzie się spacer z varsavianistą Jerzym S. Majewskim. Następnie otwarta zostanie wystawa „Okno na Waliców” pokazująca pomysły na odnowienie kamienic. Wieczorem na rogu Waliców i Grzybowskiej odbędzie się koncert aktorów Teatru Żydowskiego (godz. 18), a zaraz po nim koncert izraelskiego zespołu rockowego „Dwaj panowie w śniegu” z gościnnym udziałem Jerzego Walczaka. Następnie zobaczymy performance artystyczny Ewy Trafnej dedykowany Żydom zamordowanym w Treblince, a o godz. 21.45 – na zakończenie – wysłuchamy pieśni kantora.