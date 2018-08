Warszawa Singera 2018. Program dla rodzin z dziećmi. W planach warsztaty z robienia amuletów i rodzinny spacer

Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera jak co roku zaprasza dzieci i rodziców na różnorodne zajęcia, zabawy i warsztaty. Dzięki uczestnictwu w nich dzieci mogą poznać elementy kultury żydowskiej, która jest ważnym filarem dziedzictwa kulturowego Warszawy i Polski. W tym roku Festiwal trwa od 25 sierpnia do 2 września. Jest doskonałą okazją, by ciekawie spędzić czas na przełomie ostatnich dni wakacji i początku roku szkolnego. Szczegóły w artykule poniżej.