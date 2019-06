Warszawa straci 750 milionów złotych rocznie. Efekt kosztownych zmian w PIT

Szymon Starnawski

Warszawa dopłaci 750 milionów złotych do reformy PIT. Uchwalony przez rząd tzw. podatek zerowy dla młodych do 26 roku życia oraz obniżenie PIT do 17 proc. uderzy w samorządy. - Żeby uchwalić budżety będą ciąć inwestycje - komentuje Justyna Glusman.