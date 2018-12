Warszawa w grach wideo. Ruina, gruzy i spadające bomby

Ekocuda. Targi naturalnych kosmetyków w praskim Koneserze [ZDJĘCIA]

Kasia Wolska

Setki produktów, warsztaty i… wszystko to, co naturalne, zdrowe, ekologiczne i tworzone w zgodzie z przyrodą czeka na Was podczas dwudniowych targów kosmetyków naturalnych Ekocuda. Wydarzenie odbywa się 17 i 18 listopada w Centrum Praskim Koneser. Dalsza część artykułu poniżej.