Warszawa w nowej reklamie Johnniego Walkera. Kampanię whisky promuje Pałac Kultury i PKP Powiśle [WIDEO]

Release your Infinite, czyli Johnnie Walker po warszawsku

Nowa kampania reklamowa znanego na całym świecie producenta whisky, Johnniego Walkera zatytułowana została "Release your Infinite". Z naszej perspektywy ciekawym jest fakt, iż ujęcia do spotu promocyjnego nakręcone zostały w stolicy. Produkcję reklamy zlecono warszawskiej firmie Papaya Films – największemu polskiemu przedsiębiorstwu branży wideo o zasięgu międzynarodowym. Jak podaje portal wirtualnemedia.pl – film trafił do emisji w Ameryce Południowej.

Ujęcia realizowano w ośmiu miejscach na terenie centrum Warszawy. W reklamie dostrzec możemy takie miejsca i obiekty jak Pałac Kultury i Nauki, plac Piłsudskiego, charakterystyczny żółto-czerwony autobus MZA, Most Poniatowskiego czy PKP Powiśle.

