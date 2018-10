Warszawa walczy ze "smartfonowymi zombie". Napisy ''Odłóż smartfon i żyj'' przed przejściami dla pieszych [ZDJĘCIA]

"Odłoż smartfon i żyj" - takie napisy pojawią się przed przejściami dla pieszych w okolicy 200 warszawskich szkół. To efekt wspólnej akcji Miasta Stołecznego Warszawa, Tramwajów Warszawskich i Zarządu Dróg Miejskich. Chodzi o to, żeby uczulić młodych ludzi na to, jak niebezpieczne może być wpatrywanie się w telefon na przejściu dla pieszych. Szczegóły w artykule poniżej.