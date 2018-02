Jak najłatwiej obrazić warszawiaka? Wystarczy powiedzieć na stolicę "Warszawka" - to określenie, utożsamiające stolicę z grupą nowobogackich aroganckich cwaniaczków patrzących z pogardą na resztę Polski, jak mało które burzy krew w żyłach mieszkańców stolicy. Tymczasem kiedyś podobnie reagowano na skrócone "W-wa", a pół złośliwy, pół żartobliwy wiersza na ten temat napisał nawet Julian Tuwim.

Kto pisze zamiast Kraków – K-ów?

Nikt. Nie ma takich kpów.

Komu to wlazło w mózgownicę,

Na K-wice zmieniać Katowice?

Czy kto z Bydgoszczy robi B-oszcz

(Jeżeli zrobi, to go schłoszcz)

Albo z Białegostoku – B-stok?

(Dostałbym za to butem w bok)

Czy jest gdzieś znane jakieś Z-ane (*)

Czy ktoś tak skraca Zakopane?

Nie ma też u nas takich praw,

Żeby z Wrocławia robić W-aw.

A skądże ta nawyczka zła,

zamiast Warszawa pisać: W-wa?

Kto to wymyślił, licho wie!

W War-sza-wie mieszkam, a nie w W-wie!

Kto z ośmiu liter robi trzy

Mam go za cztery. Nie chce W-wy!

Kto o jej dobre imię dba,

Pisze: Warszawa, nigdy: W-wa!

A który z Was napisze tak,

Ten nie warszawiak jest, lecz w-wiak.

(Prawda, mój Wiechu, że to śmiech?

(Prawda, że jesteś Wiech, nie Wwiech?)

– Kocham Cię, piękna! Kocham o

Stolico moja! (A nie st-co!)

Wiwat Warszawa! Czcimy Ją!

Precz z obrzydliwą, głupią W-Wą!



J.T., poeta, co pochodzi

(Mówiąc najkrócej) z miasta Łodzi

_____________________

*) Z-ane, nie: Za-ne, Bowiem Za-ne

Może być brzydko zrozumiane.

Tuwim to łodzianin, blisko związany ze stolicą. To tu tworzył w latach dwudziestolecia międzywojennego i to tutaj wrócił po wojnie, by zamieszkać przy ulicy Zorzy w Aninie. Warszawę opisywał w wielu wierszach i poważnych, i żartobliwych (jak choćby "Lament Aniński"). W wydanym w 1952 roku wierszu zatytułowanym "W-wa", poeta podchodzi jednak do tematu z zupełnie nieoczekiwanej strony."Kto z ośmiu liter robi trzy, mam go za cztery" - bezlitośnie deklaruje poeta, wyśmiewając trend skracania nazwy miasta. „A skądże ta nawyczka zła, zamiast Warszawa pisać: W-wa? Kto to wymyślił, licho wie! W War-sza-wie mieszkam, a nie w W-wie!” - próbował tłumaczyć Tuwim, sprowadzając temat do absurdu, a z warszawiaków używających skrótów robił „w-wiaków”, a ze stolicy - „st-cę”. Wiersz kończy się mocną pointą: „Wiwat Warszawa! Czcimy Ją! Precz z obrzydliwą, głupią W-Wą!”.Całość wiersza przeczytacie poniżej:Dziś "Wwa" - pisana bez myślnika, bo jak tłumaczą jezykoznawcy takiej pisowni wymagają obecne zasady budowy skrótów w polszczyźnie - lub "Wawa" to raczej określenia miłe uchu mieszkańca Warszawy. Zwłaszcza, gdy zestawić ją ze znienawidzoną "Warszawką". Skrótowiec Wwa utrwalił się w tekstach stołecznych raperów i w mowie potocznej. Większość mówi, że „Wawka” jest wyluzowana, sympatyczna i towarzyska. W przeciwieństwie do „Warszawki”, „Wawkę” da się lubić. Najczęściej ta nazwa bywa używana po prostu jako skrót, tak samo jak „Wawa” czy „Wwa”.A Wy co sądzicie? Zgodzicie się z poetą?