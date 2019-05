Warszawa wprowadza nową politykę kulturalną. Miasto ma być aktywna, przyjazna mieszkańcom i otwarta

Rozpoczęły się prace nad nową polityką kulturalną miasta. Strategia Warszawa 2030 to trzy przewodnie hasła: aktywni mieszkańcy, przyjazne miejsce, otwarta metropolia. - Stolica powinna być wygodnym miejscem do życia i do działania - podkreśla Paulina Nowicka, koordynatorka prac nad nową strategią. Dalsza część artykułu poniżej.