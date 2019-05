Warszawa: "Wybory do UE". Jak głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019?

Warszawa: Wybory do UE. Jak głosować w wyborach do europarlamentu 26 maja 2019?

Wybory do europarlamentu będą odbywać się w Polsce w niedzielę 26 maja 2019 roku (tego dnia głosowanie odbywa się w większości państw członkowskich Unii Europejskiej). Kilka dni wcześniej, bo w czwartek, rozpocznie się czterodniowe głosowanie w Holandii, gdzie czas na oddanie głosu trwa cztery dni i kończy się w niedzielę.

Obywatele, którzy głosują w Polsce wybiorą 52 spośród łącznej liczby 705 eurodeputowanych. Wybory w 2019 roku to czwarte wybory do Parlamentu Europejskiego od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wybory do Parlamentu odbywają się co pięć lat. Prawo określa obowiązek odbycia wyborów parlamentarnych w tym samym tygodniu w każdym z państw należących do UE, stąd takie a nie inne daty wyborów do europarlamentu.

Jak głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Zobacz film Państwowej Komisji Wyborczej: