Warszawa z dźwigu. Michu pracuje jako operator i nagrywa nieziemskie filmiki [ZDJĘCIA, WIDEO]

Niedawno Michał opublikował kolejne wideo, na którym możemy zobaczyć panoramę Warszawy z wysokości. Autor nagrania podczas tworzenia filmiku siedział w swojej budce w dźwigu. - Filmik powstał kilka dni temu... Nagrałem go dla siebie żeby za ileś lat popatrzeć i powspominać swoją pracę - tłumaczy w rozmowie z nami.

Jako operatorów żurawi wieżowych pracuje ponad 12 lat. - Lubię swoją pracę i nie zamieniłbym jej na żadną inną - dodaje Michał i podkreśla, że faktycznie adrenalina i codzienne wyzwania to czynniki powodujące wielką miłość do swojego zawodu. - Pracuję od lat w Warszawie. To nagranie wykonałem podczas budowy Mennica Legacy Tower. Na koniec chciałbym serdecznie pozdrowić kolegów po fachu! - dodaje a my przekazujemy pozdrowienia i życzymy dalszych sukcesów.