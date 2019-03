Warszawa z lotu ptaka. Zobacz niesamowite filmy i zdjęcia stolicy. Warszawa z lotu ptaka nocą zachwyca!

Warszawa z lotu ptaka

Warszawa - wysokie wieżowce, zabytkowe kamienice, starówka, Wisła... Stolica jest piękna i różnorodna. Jeszcze lepiej widać do z wysokości! Nie często mamy okazję, by "na żywo" podziwiać ją z góry, dlatego zebraliśmy dla Was najpiękniejsze filmy i zdjęcia, na których możecie oglądać Warszawę z lotu ptaka:

obecnie,

w czasie II wojny światowej

Niesamowite ujęcia Warszawy z lotu ptaka można oglądać między na filmikach tworzonych przez POLAND ON AIR, które twórcy udostępniają na youtube.com.