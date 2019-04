Warszawa z nowym spotem – wsłuchaj się w historie rzeczy warszawskich! Za produkcję odpowiada Papaya Films.

Sensacja archeologiczna w Błoniu pod Warszawą. Odkryto pozostałości XIII-wiecznego klasztoru [ZDJĘCIA]

Tuż obok kościoła Świętej Trójcy w Błoniu pod Warszawą odkryto pozostałości XIII-wiecznego klasztoru kanoników regularnych. W skali Mazowsza to niezwykle cenne znalezisko. Niestety istnieje groźba, że niebawem to stanowisko archeologiczne może przykryć… asfalt parkingu. Jak to mo...