WARSZAWA, ZA DARMO 1-5 maja 2019. Polecamy 15 najlepszych bezpłatne wydarzeń na długi weekend majowy

Alternatywa dla słynnego festiwal - Coachella. Na Żoliborzu możecie poleżakować, wziąć udział w "cichej dyskotece", ale i posłuchać muzyki. Prochownia Żoliborz (Czarnieckiego 51) otwiera sezon 1 maja. Dokładny LINE UP na majówkę: środa: godz. 10-15 - wyprzedaż garażowa godz. 12-20 -wspólne leżakowanie / dj set czwartek: godz. 20 - koncert Meek, Oh Why? piątek: godz. 15-23 - wspólne leżakowanie gry i zabawy na trawie / dj set TBA sobota: godz. 15-23 - silent disco day&night - Nowosad - Totalnie COOL - TBA niedziela: godz. 12-16 - eko warsztaty DIY Gdzie: Prochownia Żoliborz Wstęp: darmowy

mat. prasowe/Eliza Krakówka