WARSZAWA, ZA DARMO 2-5 maja 2019. Polecamy 15 najlepszych bezpłatne wydarzeń na długi weekend majowy

zobacz galerię (15 zdjęć) Co niedziela w DZIK-u odbywają się spotkania taneczne. - Piękne, modernistyczne wnętrza zabytkowej willi stanowią doskonałą naturalną scenerię dla tańca i muzyki z dawnych lat. Zapraszamy zarówno wszystkich, którzy szukają radosnej i dobrej zabawy, jak i uczniów SWINGOUT.PL – zachęcają organizatorzy. Gdzie: Dom Zabawy i Kultury - DZIK Kiedy: niedziela, godz. 19 Wstęp: darmowy Wojciech Wojtkielewicz/ARCHIWUM zobacz galerię (15 zdjęć)

Warszawa za darmo 2-5 maja 2019. Szukacie pomysłu na długi weekend majowy w Warszawie? Przygotowaliśmy dla was 15 najlepszych DARMOWYCH wydarzeń od środy do niedzieli. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do przeglądu bezpłatnych wydarzeń na weekend 2-5 maja 2019.