Ingolf Wunder zainaugurował 59. sezon Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich. Mieszkańcy Warszawy oraz turyści zachwyceni niezwykłymi interpretacjami, spędzili wspólnie niedzielne popołudnie w otoczeniu natury, zasłuchani w muzykę Chopina.

Owacjami na stojąco publiczność pożegnała Ingolfa Wundera, który swój występ zakończył Wielkim Polonezem Es-dur. Jego recital w połączeniu z niezwykłą aurą miejsca dostarczył wszystkim uczestnikom niesłychanych przeżyć estetycznych. Wielbiciele muzyki klasycznej i samego wykonawcy tłumnie podążyli,aby uścisnąć rękę artyście oraz zdobyć upragniony autograf. Równie liczną publikę zebrał o godz. 16.00 Radosław Sobczak, który zachwycił lekkością swoich interpretacji.Dla wszystkich miłośników Koncertów Chopinowskich mamy nie lada gratkę. Już 19 maja o godz. 22.30w ramach Nocy Muzeów, zapraszamy na nocny koncert przy pomniku Chopina. Zagrają: Piotr Orzechowski „Pianohooligan" - Laureat tzw. Oskara Jazzowego „Grand Prix Jazz Melomani" w kategorii „Nadzieja Melomanów" (2012) oraz Julia Łozowska - zdobywczyni nagród i wyróżnień na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach w tym m.in. Grand Prix, I miejsce oraz nagrodę specjalną dla indywidualności turnieju na XXII Ogólnopolskim Turnieju Pianistycznym im. H. Czerny-Stefańskiej (Żagań, 2017), Grand Prix na XIII Ogólnopolskim Festiwalu Pianistycznym „Chopinowskie Interpretacje Młodych".W kolejną niedzielę 20 maja o godzinie 12:00 wystąpi Joanna Różewska, która otrzymała nagrody na wielu konkursach, a w 2010 r. znalazła się w grupie siedmiu pianistów reprezentujących Polskę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie. O godz. 16.00 swoją niezwykłą pasję do muzyki na utwory Chopina przełoży Edward Wolanin. Jest to pianista, który odniósł wiele sukcesów na konkursach krajowych i zagranicznych, a jego repertuar koncertowy obejmuje dzieła kompozytorów wszystkich epok. Bardzo chętnie koncertuje także jako kameralista, współpracując z wybitnymi artystami.Koncerty Chopinowskie to wizytówka Warszawy, która z roku na rok zdobywa nowych odbiorców. Szczególna atmosfera koncertów na długo zapada w pamięć słuchaczy. Koncert inauguracyjny przejdzie do historii, ponieważ artysta zawładnął emocjami słuchaczy w sposób absolutny. Tym razem przyroda i muzyka połączyły swoje siły i porwały publiczność, jak nigdy dotąd. Zauroczenie Chopinem i Warszawą sięgnęło apogeum. – mówi Andrzej Matusiak, dyrektor Stołecznej Estrady.Dla wszystkich melomanów, którym nie udało się wybrać na recital Ingolfa Wundera, organizatorzy przygotowali relację:Czekają nas jeszcze cztery koncerty live. Informacje na temat kolejnych streamingów podawane są na bieżąco na profilu Stołecznej Estrady www.facebook.com/StolecznaEstrada oraz Koncertów Chopinowskich www.facebook.com/koncertychopinowskie Koncerty finansowane są przez m.st. Warszawa.Organizatorzy: Stołeczna Estrada, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w WarszawiePartnerzy: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, LOTTO, Lotnisko Chopina w WarszawieSponsor: innogy Polska, sprzedawca energii dla warszawiaków; Chodzeń – dealer samochodów Toyota, Lexus, MaseratiPatroni medialni: RMF Classic, Pani, Co Jest Grane, Naszemiasto.plW roku 1926 w Łazienkach Królewskich w Warszawie został odsłonięty pomnik Fryderyka Chopina, będący dziełem wybitnego rzeźbiarza Wacława Szymanowskiego. Zniszczony podczas wojny, został zrekonstruowany w latach powojennych i w 1958 r. znalazł się na dawnym miejscu.Stołeczna Estrada wraz z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina wspólnie od 1959 roku organizuje letnie koncerty pod pomnikiem kompozytora w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Koncerty odbywają się od maja do września w każdą niedzielę o godz. 12:00 i 16:00 i są jedną z największych atrakcji turystycznych Stolicy.