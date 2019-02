Warszawiacy są zdesperowani. Pracują tak długo, jak mogą, żeby nie iść na emeryturę. Dlaczego?

Mieszkańcy Warszawy i innych miast zabezpieczają swoją przyszłość na emeryturze najczęściej przez opłacanie składek ZUS/KRUS oraz odkładanie środków w banku. Składanie pieniędzy na koncie, jest zdaniem respondentów najlepszą formą zabezpieczenia przyszłości. Mają jednak świadomość, że to nie będą kokosy, dlatego niemal co trzeci chce pracować najdłużej jak tylko będzie to możliwe. Pełny raport na ten temat przeczytacie, otwierając galerię.