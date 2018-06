Mają pozwolić rodzicom uciec od miejskiego zgiełku, zapewnić im spokojne miejsce do karmienia, przewijania, czy po prostu przytulania pociech. W ramach programu "Blisko z tobą chcę być" 19 czerwca w Parku Kultury w Powsinie otwarta zostanie druga w Polsce EMOstrefa plenerowa, stworzona z myślą o najmłodszych i ich opiekunach ceniących sobie aktywne spędzanie czasu.

Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie marki EMOTOPIC mamy małych dzieci najczęściej skarżą się na brak intymności podczas karmienia, czy to piersią czy butelką, swoich pociech w miejscach publicznych. Przeszkadzają im przede wszystkim spojrzenia i komentarze przechodniów. Niemal równie uciążliwy okazuje się dla nich brak miejsca przeznaczonego do pielęgnacji latorośli. Zmienić ma to EMOstrefa, czyli utworzona w przestrzeni publicznej, zadaszana ławka wyposażona w wygodny fotel i przewijak.Ta strefa ma być osłonięta z trzech stron, w celu zapewnienia upragnionej przez mamy intymności i możliwości wyciszenia siebie oraz dziecka. W takich okolicznościach rodzice będą mogli zająć się wymaganą pielęgnacją swoich pociech z dala od nieprzyjaznego wzroku przypadkowych przechodniów. Powstanie EMOstrefy właśnie w Parku Kultury w Powsinie nie jest przypadkowe. Bo jak wynika z przeprowadzonych badań mamy spędzają najwięcej czasu z dziećmi w parkach, ogrodach czy na placach zabaw.EMOstrefy plenerowe mają docelowo stanąć w trzech polskich miastach. Jak na razie tego typu przestrzeń funkcjonuje w Gdańsku, druga 19 czerwca zostanie otworzona w Warszawie, a trzecia planowo pojawi się pod koniec czerwca.Plenerowe przestrzenie dla rodziców są rozwinięciem programu stworzonego przez markę EMOTOPIC "Blisko z tobą chcę być", mającym wspierać rodziny w budowaniu wzajemnej bliskości. W jego ramach, w szpitalach w całej Polsce stanęło 39 EMOsfer wyposażonych w specjalne fotele do kangurowania. W Warszawie znajdują się one w Centrum Zdrowia Dziecka,Szpitalu im. Księżnej Anny Mazowieckiej i Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny.