Warszawscy taksówkarze znaleźli sposób na Ubera. Tak tanich przejazdów jeszcze nie było

Od pewnego czasu przewoźnicy typu Uber czy Taxify zawładnęli Warszawą. Za przejazdy oferowali bardzo niskie ceny, co powodowało duże zainteresowanie wśród mieszkańców. Dodatkowym plusem było, iż cena na kurs znana była jeszcze przed ukończeniem przejazdu. Wielokrotnie taksówkarze protestowali przeciwko tym nielegalnym przewozom. Teraz jednak jedna z firm znalazła inne rozwiązanie. Postanowili pójść śladami wspomnianych na początku przewoźników. Firma Mytaxi wprowadziła do swojej oferty usługę zwaną mytaxi Lite .

Co to jest mytaxi lite?

Usługa Lite została w Polsce uruchomiona pilotażowo. Po raz pierwszy pasażerowie mytaxi mają możliwość zamówienia przejazdu z gwarantowaną ceną za kurs. Co ważne – cena jest gwarantowana, a nie szacunkowa. Oznacza to, że nie ma możliwości, aby pasażer zapłacił więcej, niż pokazało mu się na ekranie telefonu. Nawet jeśli zmieni się czas przejazdu w związku z niespodziewanymi trudnościami na drodze. Z drugiej jednak strony, osoba zamawiająca kurs, nie może później zmienić adresu docelowego. Można natomiast wysiąść wcześniej, niż planowaliśmy. Jeśli w momencie zakończenia kursu wskazanie taksometru będzie niższe niż cena gwarantowana - zapłacisz tyle, ile wskazuje w danym momencie taksometr. Warto także pamiętać, że mytaxi lite nie możemy zamówić z wyprzedzeniem. Na razie nie wiadomo, do kiedy ta usługa będzie dostępna. Co więcej, w tej usłudze jeżdżą tylko licencjonowani kierowcy.

Najtańsze przejazdy w Warszawie?

Postanowiliśmy porównać ceny za przejazd w trzech aplikacjach. Wybraliśmy dwie, ostatnimi czasy najpopularniejsze – Ubera i Taxify oraz najnowszą – mytaxi lite.

Nasza trasa miała przebiegać od ul. Domaniewskiej 45 do Dworca Centralnego im. St. Moniuszki.

Porównanie:

Uber – 16,29 zł

Taxify – 14,36 zł

Mytaxi life – 14,10 zł

Na podstawie naszego porównania widać, że oferta mytaxi lite jest najniższą z możliwych. Tym bardziej, że przewoźnicy Uber i Taxify podają tylko szacunkową kwotą. W praktyce oznacza to, iż możemy zapłacić więcej, gdyby na trasie pojawił się korek.

Jak zamówić mytaxi lite?

Mytaxi lite zamówicie wyłącznie w aplikacji mytaxi. Promocyjna cena gwarantowana mytaxi Lite działa tylko z opcją “Płać przez Aplikację”.