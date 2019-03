Warszawscy Wietnamczycy. Co wiemy o najbardziej tajemniczej społeczności w stolicy?

Z założenia po zakończeniu studiów mieli wrócić do swojego kraju, jednak większość z nich zdecydowała się pozostać nad Wisłą. Tu rozpoczęli pracę, założyli rodziny, wychowywali i kształcili swoje dzieci. Z czasem, dzięki znajomości języka i kultury, a także obyciu w polskich realiach, stali się liderami dla całej społeczności wietnamskiej w Polsce - pisze Teresa Halik, wietnamistka, w swoim opracowaniu “Imigranci w polskim społeczeństwie”. Liderów potrzebowała zwłaszcza duża grupa Wietnamczyków, która przybyła do Polski w latach 90. Dlaczego?

W ostatniej dekadzie XX w. rozpoczęła się druga fala imigracji z Wietnamu – masowa i dużo bardziej zróżnicowana społecznie. Ta grupa migrantów, ze względu na brak znajomości języków obcych i polskiej kultury, po przybyciu do Polski potrzebowała wsparcia rodaków, którzy byli tu już zadomowieni. Nowi przybysze skorzystali z rodzinnych i koleżeńskich powiązań z mieszkającymi w Warszawie Wietnamczykami i osiedlili się w ich sąsiedztwie. W ten sposób w Warszawie zaczęły tworzyć się hermetyczne wspólnoty Wietnamczyków. Społeczność ta do dziś żyje blisko siebie i ma w stolicy swoje “ulubione” dzielnice. Jak wynika z najnowszych danych Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy (z 8 marca 2019 r.), w stolicy na pobyt stały i czasowy zameldowanych jest łącznie 1708 Wietnamczyków, co czyni tę społeczność drugą co do wielkości - po Ukraińcach - mniejszością narodową w Warszawie. W jakich dzielnicach mieszkają? Wietnamczycy najchętniej wybierają:

Ochotę,

Włochy,

Wolę,

Mokotów.

Jak widać na wykresie, na Ochocie zameldowanych jest prawie 30 proc. całej społeczności Wietnamczyków w Warszawie. Popularne są także Włochy (15 proc.), Wola (10 proc.) i Mokotów (9 proc.). Najmniej imigrantów z Wietnamu zameldowanych jest na Pradze Północ, w Wawrze i Wesołej - poniżej 1 proc.

Ilu Wietnamczyków obecnie żyje w Polsce?

Rzeczywista liczba obywateli Wietnamu mieszkających w Polsce jest trudna do oszacowania. Według danych Urzędu ds. Cudzoziemców ważne zezwolenie na pobyt posiada 12,2 tys. osób. Większość z tych pozwoleń (ponad 10 tys.) została wydana właśnie w województwie mazowieckim. Ich liczba z roku na rok się zwiększa - tylko w 2018 r. o pozwolenie na pobyt ubiegało się 4878 Wietnamczyków. Decyzję pozytywną otrzymała połowa.

Należy jednak pamiętać, że liczby te nie oddają rzeczywistej wielkości populacji Wietnamczyków w Polsce i Warszawie. Statystyki nie obejmują osób, które wjechały do Polski na podstawie wiz (w 2018 r. wydano 22), a przede wszystkim tych, którzy przebywają tu nielegalnie.

Źródła wietnamskie i polskie podają jedynie dane szacunkowe, według których cała społeczność wietnamska w Polsce może liczyć od 25 aż do 60 tys. osób. Według żyjącej w Polsce wietnamskiej aktywistki i działaczki na rzecz praw człowieka Ton Van Anh w naszym kraju mieszka obecnie około 30 tys. wietnamskich imigrantów. Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 2016 r. imigranci z Wietnamu stanowią czwartą pod względem liczebności grupę przebywających w Polsce cudzoziemców.

Czym zajmują się Wietnamczycy w Warszawie?

Migranci, którzy przybyli do Warszawy w ostatniej dekadzie XX w. zatrudnienie znajdowali głównie w handlu na bazarach i targowiskach, takich jak Stadion Dziesięciolecia czy - później - Wólka Kosowska, a także w gastronomii – starsi warszawiacy mogą pamiętać m.in. wietnamskie budki z jedzeniem, którymi w latach 90. zastawiony był plac Konstytucji. W tych, popularnych zresztą do dziś, barach szybkiej obsługi żywiła się wówczas połowa stolicy.

Wietnamczycy zaczęli być wtedy postrzegani przez Polaków już nie tylko jako zdolni i spokojni studenci (jak w latach 70.), ale także zaradni przedsiębiorcy, którzy mają żyłkę do interesów.