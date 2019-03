Warszawska grupa Lion Shepherd nadchodzi. Za nami prapremierowy odsłuch nowej płyty "III". Premiera w sklepach w piątek [Fotogaleria]

Lion Shepherd - ma ambicje tworzenia wyrafinowanej muzyki. Można ją określić jako progresywny rock choć nie wszyscy takie szufladkowanie lubią.

Maciej Gołyźniak - perkusja - dołączył do zespołu w zeszłym roku. Jak mówi, to jego miejsce na ziemi. Wspólne tworzenie dźwięków to dla Lion Shepherd wielka podróż w muzyczny świat.

Kamil Haidar - wokal, Mateusz Owczarek - gitary oraz Maciej Gołyźniak - perkusja - mają ambicję zagoszczenia także na scenie muzycznej poza Polską.

- Podczas sesji wykorzystaliśmy rekordową liczbę instrumentów perkusyjnych i strunowych. Czerpaliśmy pełnymi garściami ze wszystkich gatunków muzycznych, które nas inspirują. Na płycie pojawiają się tak charakterystyczne dla zespołu instrumenty jak: gitara dwunastostrunowa, arabska lutnia, darbuka, ale też nowości jak fortepian czy kwartet smyczkowy. Nagraliśmy ponad 100 minut muzyki. Wytwórnia dostała od nas gotowy materiał, zrobiony tak jak chcieliśmy. Myślę, że nam zaufali. Pracujemy z naprawdę fajnymi ludźmi, którzy są w muzyce rockowej nie od dziś, znają się na tej muzyce, wiedzą jak to wszystko działa w niszy, w której się poruszamy - mówi Kamil Haidar, wokalista grupy.

W najbliższym czasie muzycy odwiedzą Wrocław (31 marca), Katowice (6 kwietnia) oraz Kraków (7 kwietnia). Bilety na te wydarzenia dostępne są w ogólnopolskiej sieci. Lion Shepherd zagrają też, po raz kolejny, w klubie Progresja w Warszawie.

Najnowsza płyta zespołu Lion Shepherd "III" będzie do kupienia już od piątku, 29 marca 2019 r. Wydawcą jest firma Universal Music Polska.

Spotkanie z grupą Lion Shepherd odbyło się w ramach akcji "Piątki z nową muzyką". Prowadzenie Piotr Welc.

