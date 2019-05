Warszawska lista płac. Ile naprawdę zarabiają lekarze, nauczyciele i prawnicy w stolicy? Znamy całą prawdę

zobacz galerię (10 zdjęć) Średnia pensja prawnika w Warszawie to 7500 zł brutto. Mężczyzna zatrudniony w tej branży zarabia średnio 1000 zł więcej od kobiety. Zdecydowanie najlepiej zarabiają prawnicy w wieku 36-40 lat. Średnia zarobków dla tej grupy wiekowej to 8516 zł. Początkujący prawnicy w wieku 18-25 lat mogą liczyć na średnie wypłaty na poziomie 3500 zł brutto. Naszemiasto.pl/Archiwum zobacz galerię (10 zdjęć)

Firma Sedlak&Sedlak jak co roku zebrała dane dotyczące zarobków w całym kraju. My poprosiliśmy ją o przygotowanie warszawskiej listy płac. W badaniu co roku bierze udział blisko 150 tysięcy osób, które anonimowo wypełniają ankiety, udzielając informacji o swoim wynagrodzeniu. Dzięki temu badanie jest bardzo wiarygodne i dobrze oddaje poziom płac w poszczególnych częściach Polski. Ile naprawdę zarabiają lekarze, nauczyciele i prawnicy w stolicy? Otwórz galerię, żeby wyświetlić raport.