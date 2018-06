100 tys. zł - tyle znajduje się w puli nagród kolejne już edycji Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej. Do konkursu organizowanego przez m. st. Warszawa można zgłaszać najlepsze przedsięwzięcia edukacji kulturalnej tylko do 30 czerwca. Szczegóły poniżej.

W konkursie Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej może wziąć udział każdy kto realizował program lub projekt edukacji kulturalnej na terenie stolicy do 25 czerwca 2018 roku. Animator, edukator, nauczyciel, któremu się to udało musi złożyć wniosek elektroniczny do końca miesiąca. Wersję papierową natomiast należy dostarczyć do dzielnicowego koordynatora edukacji kulturalnej do 2 lipca.Rzeczone projekty i programy mogły być realizowane w instytucji kultury bądź placówce oświatowej lub na uczelni zarówno przez osoby fizyczne jak i firmy oraz organizacje pozarządowe . Pula nagród przeznaczona dla laureatów konkursu wynosi 100 tys. zł.Jak możemy przeczytać na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w dotychczasowych ośmiu edycjach konkursu nagrodzono łącznie ponad 200 projektów, a na wszystkie nagrody przeznaczono pół miliona złotych.