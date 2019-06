Warszawska Nike przebrana za superbohaterkę. Nietypowa akcja aktywistek w stolicy

W godzinach porannych we wtorek 4 czerwca w 30. rocznicę pierwszych wolnych wyborów po upadku systemu komunistycznego w Polsce, Warszawska Nike zmieniła się w Wonder Woman. Akcja bardziej kojarzy się z promocją kolejnej części przygód superbohaterki, niż z politycznym performensem, a taki był właśnie zamiar twórczyń. Zmieniono także napis na cokole monumentu. Napis Wolna Polska zmienił się w Wojna Polska. Na szczęście pomnika nie zniszczono, a nowa litera została na nim jedynie naklejona.

- Ta bohaterka wykorzystuje symbole, które są nam bliskie, rodzime. Ona jest z nas, my jesteśmy stąd. I jest boginią walki, ale walczy po to, by nieść pokój - tłumaczą swoją akcję autorki.