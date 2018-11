Warszawski akcent w nowym spocie luksusowej marki modowej. Reklama, przy której pracowała warszawska firma budzi zachwyt na całym świecie

Co ciekawe, lider branży modowej do pracy nad projektem, który możecie zobaczyć powyżej, zaprosił polską firmę. Mowa o warszawskim studiu Platige Image. Olivier Millar - autor zdjęć do rzeczonej reklamy odwiedził nawet siedzibę Platige Image, aby osobiście ustalić szczegóły współpracy. Studio Platige Image odpowiada za colour correction filmu oraz master shooting, który zbiera mnóstwo pozytywnych opinii na całym świecie.

Bardzo cenimy sobie współpracę z marką Burberry oraz z artystami zaangażowanymi w produkcję reklamy. Szczególnie z autorem zdjęć, Olivierem Millarem, który przyjechał do studia Platige Image w Warszawie, po to by osobiście przekazać wskazówki co do naszej pracy. Pokazuje to poziom dbałości o najmniejsze detale przy tej produkcji. W przypadku tak prestiżowej marki modowej szczególnie ważny był kolor, którego korekcją zajął się nasz ekspert w tej dziedzinie, Paweł Sasin – mówi Cezary Albiński, Head of Commercial Department w Platige Image.

Eleganckie stroje, które możemy podziwiać w filmie Close Your Eyes and Think of Christmas zaprojektowała Vivienne Westwood. 77-letnia obecnie projektantka mody i biznesmenka, 12 lat temu odznaczona została tytułem szlacheckim oraz Orderem Imperium Brytyjskiego. Wyróżnienie "za zasługi dla mody" przyznała jej królowa Wielkiej Brytanii, Elżbieta II.

Kreacje Vivienne Westwood z najnowszej kolekcji Burberry możecie zobaczyć w naszej galerii