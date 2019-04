Warszawski Dzień Zwierząt 2019. Wielka święto dla miłośników czworonogów

Warszawski Dzień Zwierząt to wydarzenie skierowane do sympatyków czworonogów. Zostało stworzone z myślą o pupilach i ich potrzebach. W tym roku impreza odbędzie się w sobotę, 18 maja, w Multimedialnym Parku Fontann. Święto czworonogów potrwa od godz. 12 do godz. 18. Pamiętajcie, żeby zabrać swoje zwierzaki. A jeśli jeszcze ich nie masz i zastanawiasz się nad adopcją psa, kota, królika lub fretki albo po prostu chcesz zaangażować się w pomoc zwierzętom to świetnie się składa, na miejscu czekać będzie mnóstwo osób, które odpowiedzą na pytania.

