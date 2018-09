Warszawski Festiwal Piwa 2018. 800 piw i 100 premier na Stadionie Legii

Kolejna edycja największej piwnej imprezy stolicy wystartuje 25 października na stadionie Legii Warszawa. Podczas festiwalu goście będą mieli szansę spróbować 800 różnych piw, w tym stu po raz pierwszy. - Organizując Warszawski Festiwal Piwa, od początku tworzyliśmy wydarzenie, w jakim sami chcielibyśmy uczestniczyć. Gdzie wysokiej jakości piwo rzemieślnicze i dobre jedzenie są na pierwszym miejscu. Gdzie browary przyjeżdżają, aby pochwalić się wynikami swojej ciężkiej pracy. Konsekwentnie podążamy tą drogą, dodając elementy, które sprawiają, że czas spędzony na festiwalu będzie niezapomniany - deklarują organizatorzy.

Warszawski Festiwal Piwa 2018 - program

Jak co roku, będziemy mogli nie tylko spróbować piw z całego świata, ale również wziąć udział w prelekcjach i warsztatach związanych z piwem. Oprócz tego na gości czeka też turniej piłkarzyków, flippery i strefa gastronomiczna złożona z kilkunastu foodtrucków.

Każdy z trzech dni charakteryzować się będzie jednak nieco inną publiką i innymi wydarzeniami. Czwartek to dzień “beergeeków”, czyli miłośników i znawców piw rzemieślniczych. Wtedy dobrze odwiedzić stadion Legii w poszukiwaniu piwnych białych kruków, popularnych sztosów.

Piątek to dzień mieszania się ze sobą doświadczonych koneserów piwa i tych, którzy piwem dopiero zaczynają się interesować. Stadion Legii zamienia się wtedy w kolorowy pub odwiedzany także dla wyjątkowego klimatu samego WFP. Sobota zaś to dzień rodzinny, podczas którego warszawiacy przychodzą tłumnie, także ze swoimi najbliższymi. To także ostatnia szansa na zakup niedostępnych w regularnej sprzedaży butelek piwa.

9 Warszawski Festiwal Piwa 2018 - bilety

Podobnie jak w latach ubiegłych, podczas imprezy dostępne będzie festiwalowe szkło. Przy każdej edycji Warszawski Festiwal Piwa prezentuje specjalnie zaprojektowane naczynie. Nie inaczej będzie i tym razem. Na gości festiwalu czekać będzie bowiem “Tulipior”, którego nazwa została wyłoniona przez internautów w internetowym konkursie. - To neologizm od kształtu szkła określanego jako "tulip", które świetnie kumuluje aromat i może pomieścić wysoką pianę. Jest polecane do piw belgijskich, imperialnych AIPA, win jęczmiennych i innych piw o rozbudowanym aromacie - wyjaśniają organizatorzy.

Impreza potrwa 3 dni od dniach 25–27 października. Bilety na Warszawski Festiwal Piwa kupimy w przedsprzedaży w serwisie Eventim. Możemy zakupić zarówno 3 dniowy karnet (25 zł), jak i jednorazową wejściówkę (15 zł) lub bilet premium (55 zł), do którego dołączone jest festiwalowe szkło wraz z nosidełkiem. W sprzedaży dostępne są też bilety na degustacje warsztaty i szkolenia.

Warszawski Festiwal Piwa

czwartek 16-00

piątek-sobota 12-00

ul. Łazienkowska, Stadion Legii