Warszawski hotel jednym ze 100 najlepszych miejsc na świecie. Europejski urzekł redaktorów amerykańskiego "Time'a"

Amerykański magazyn „Time” po raz pierwszy w historii stworzył listę 100 najlepszych miejsc na świecie. Ułożono ją na podstawie rekomendacji redaktorów i niezależnych ekspertów oraz podzielono na trzy kategorie:

Do odwiedzenia (To Visit)

Do zostania (To Stay)

Do jedzenia i picia (To Eat & Drink)

Do drugiej wymienionej kategorii trafił Raffles Europejski Warsaw, czyli najbardziej luksusowy hotel w Polsce. Mieści się między Krakowskim Przedmieściem a Placem Piłsudzkiego, jego standard to 5 plus. Co wcale nie dziwi, bo w ofercie placówki jest 106 pokoi w pięciu kategoriach, a za noc w największym (300 m) Apartamencie Prezydenckim należy zapłacić 16 tys. zł. Do dyspozycji gości jest również spa z basenem, klub fitness, palarnia cygar, cukiernia Lourse Warszawa, Long Bar czy restauracja Europejski Grill.

Za jedną noc w standardowym, dwuosobowym pokoju, należy zapłacić przynajmniej 1000 zł. Jednakże w cenę wliczony jest darmowy transfer limuzyną. Warszawski hotel jest trzecim przybytkiem pod szyldem marki Raffles w Europie (pozostałe dwa znajdują się w Paryżu i Stambule).

W uzasadnieniu umieszczenia warszawskiego hotelu wśród 100 najlepszych miejsc na świecie, możemy przeczytać: "Przez ostatnie kilka lat Polska rozwinęła się i stała jedną z najbardziej przyciągających turystów destynacji. Stało się to za sprawą niskich cen, usprawnianej infrastruktury i nowych ekskluzywnych hoteli z Europejskim na czele – majestatycznym obiekcie, który od 1857 roku był miejscem spotkań intelektualistów, a niedawno został odnowiony przez Raffles."

Raffles Europejski Warsaw powstał w miejscu dawnego Hotelu Europejskiego, który został otwarty po raz pierwszy w 1857 roku. Był miejscem kultowym. Gościła w nim elita Warszawy. W międzywojniu bywał tu Prus, Wyspiański czy Przerwa-Tetmajer. Jak widać marka Raffles Hotels & Resorts z powodzeniem postanowiła przywrócić mu dawną chwałę.

ZOBACZ TEŻ: Hotel Europejski. Luksusowe pokoje po 16 tys. zł za noc, palarnia cygar i sztuka współczesna [ZDJĘCIA, WIDEO]

Remont Hotelu Europejskiego trwał od 2013 roku przez pięć lat. Otworzony został ponownie w czerwcu 2018 roku. Jeszcze zanim zaczął funkcjonować amerykański magazyn „Vogue” określił obiekt mianem „jednego z najbardziej wyczekiwanych hoteli na świecie”.