Warszawski korowód poloneza. Przyłącz się i zatańcz w centrum miasta

Warszawski korowód poloneza to wydarzenie, do którego przyłączyć może się każdy. Wydarzenie odbędzie się w ostatnią sobotę września.

- Proszę się nie martwić jeśli ktoś tańczył poloneza ostatni raz na swojej studniówce. Podczas warsztatów na pl. Teatralnym profesjonalni tancerze nauczą kroków - zachęca do wzięcia udziały w wydarzeniu Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy. D

Korowód rozpocznie się na pl. Teatralnym w sobotę, 29 września. Poprzedzą go (od godz. 13.30) warsztaty taneczne dla chętnych. Podczas zajęć będzie okazja by nauczyć się podstawowych kroków naszego narodowego tańca.

Warszawiacy będą się uczyć, bądź przypomną sobie kroki poloneza pod okiem tancerzy z Ludowego Zespołu Artystycznego „Promni” im. Zofii Solarzowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wspierać ich będą tancerze z zespołów: Pieśni i Tańca UW „Warszawianka”, Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, Tańca Ludowego "Warszawa" Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Pieśni i Tańca Szkoły Głównej Handlowej. Tuż po warsztatach wszyscy przy dźwiękach poloneza wyruszą w korowodzie ulicami Warszawy.

Ze sceny na pl. Teatralnym do udziału w warsztatach, ale przede wszystkim do zatańczenia polonezów, zachęcać będą Beata Tadla i Janek Kliment – zwycięska para ostatniej edycji programu „Taniec z gwiazdami”.

Warszawski korowód poloneza wyruszy około godz. 14.20 z pl. Teatralnego. Na jego czele będzie poruszać się „polonozodrom”, czyli samochód wyposażonym w nagłośnienie. Trasa korowodu będzie przebiegać z pl. Teatralnego - ul. Senatorskaą, Miodową, Krakowskiem Przedmieściem, Karaszewicza-Tokarzewskiego na pl. Piłsudskiego i dalej ul. Focha, Moliera ponownie na pl. Teatralny.

Na trasie korowodu będą odtwarzane polonezy nagrane na płytę przez Sinfonię Varsovię, w tym cztery nagrodzone w konkursie kompozytorskim „Polonez dla Niepodległej” oraz najsłynniejsze polonezy m.in. Wojciecha Kilara i Michała Ogińskiego. Finał wielkiego korowodu ma nastąpić ok. godz. 15.40 na pl. Teatralny, gdzie na zakończenie poloneza zatańczy zespół „Promni”.