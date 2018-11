Warszawski Maraton Fitness. Setki osób spotkały się by wspólnie ćwiczyć [ZDJĘCIA]

Zajęcia w 4 salach, na pływalni, wykłady, porady, badania składu ciała i wiele innych atrakcji. To wszystko czeka na was w niedzielę w godzinach aż do godz. 16 w Centrum Sporowo-Rehabilitacyjnym przy ul. Trojdena 2. Warszawski Maraton Fitness odbywa się już po raz trzynasty. Kliknij w zdjęcie by przejść do galerii.