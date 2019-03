Warszawski Marsz Żołnierzy Wyklętych 2019. Obywatele RP blokowali uroczystość 1 marca [ZDJĘCIA]

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

1 marca odchodzimy Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Jak co roku w Muzeum Żołnierzy Wyklętych I Więźniów Politycznych PRL (ul. Rakowiecka 37) odbył się marsz upamiętniający bohaterów podziemia niepodległościowego.

Marsz Żołnierzy Wyklętych wyruszył po godz. 18 sprzed Aresztu Śledczego przy ul. Rakowieckiej, czyli z miejsca, gdzie obecnie mieści się Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. "Wielu z nich wciąż nie doczekało się godnego uczczenia. Co więcej, decyzją władz stolicy patronami ulic w Warszawie zostaną znów przedstawiciele komunistycznego reżimu. Dla nas wzorami pozostają ci, którzy stanęli do walki z wrogami naszej Ojczyzny. Dlatego w dniu ich święta chcemy przypomnieć warszawiakom i wszystkim Polakom o ich bohaterstwie" - zachęcali do wzięcia udziału w marszu, organizatorzy wydarzenia.

Nie obyło się bez incydentów. Obok marszu, ulicami przeszła kontrmanifestacja Obywateli RP, którzy protestowali przeciwko "zakłamywaniu historii" i "wzniecaniu nienawiści wobec przeciwników politycznych". Nieśli transparenty z napisami "Bury nie jest bohaterem" czy "Faszyzm stop". Gdy usiedli na skrzyżowaniu ul. Rakowieckiej i Kazimierzowskiej, na moment zablokowali ruch. Nie chcieli się rozejść, więc policja usunęła ich na bok.