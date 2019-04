Warszawski Plażowy, czyli atrakcyjna praca nad Wisłą przez całe lato. Kto może zostać plażowym?

Projekt Warszawski Plażowy

Warszawski Plażowy to projekt powołany do życia 3 lata temu. Od tamtej pory każdego roku w trakcie sezonu letniego na stołecznych plażach stacjonują mobilne punkty plażowych. W charakterystycznych niebieskich pawilonach spotkamy entuzjastów warszawskiej Wisły, którzy chętnie udzielą nam wszelkich informacji związanych z życiem rzeki. To własnie plażowi. Warszawiacy odwiedzający stołeczne plaże mogą u nich bezpłatnie wypożyczyć leżak, książkę, sprzęt sportowy, a nawet gry planszowe. W gestii plażowego leży, aby wszelkie wypożyczone przedmioty wróciły na miejsce przed zamknięciem punktu.

Ponadto plażowi są skarbnicą wiedzy na temat działalności około-wiślanej. Gdzie można zrobić ognisko czy grilla, gdzie można wypożyczyć sprzęt wodny, gdzie można coś zjeść, a gdzie potańczyć - wszystkiego dowiemy się od dyżurujących opiekunów plaż.

Wypoczynek nad Wisłą można odmieniać przez wiele przypadków. Dla jednych będzie to koncert w klubokawiarni, dla innych – poranna joga na plaży lub przejażdżka rowerowa, a kolejna grupa zadowoli się w zupełności wygodnym leżakiem i odrobiną słońca. Projekt „Plażowy” to z jednej strony bezpłatna wypożyczalnia leżaków, koców i sprzętu rekreacyjnego, a z drugiej – zachęta, aby aktywnie spędzać czas nad Wisłą, bo nad rzeką naprawdę dużo się dzieje, a nasi plażowi to osoby, które zdecydowanie potrafią doradzić, co wybrać z tej oferty – mówił Robert Zydel z Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy, kiedy Warszawski Plażowy startował po raz pierwszy.

Pamiętajmy, że warszawscy plażowi nie są ratownikami. Nie możemy wymagać od plażowego, by rzucił się do wody za tonącym człowiekiem. Choć oczywiście przed podjęciem pracy, plażowi muszą przejść szereg szkoleń - także z zakresu zachowania w stresujących i niebezpiecznych sytuacjach.

W ubiegłych latach poza standardową działalnością punktów plażowych odbywały się również cykliczne animacje oraz atrakcje dla dzieci i dorosłych. Oferta zawierała między innymi kurs samoobrony dla kobiet czy wspólny aerobik na plaży. Czy podobne atrakcje napotkamy również w tym roku? Tego dowiemy się po rozstrzygnięciu przetargu.

Warszawski Plażowy - charakterystyka pracy

O szczegóły pracy jako warszawski plażowy zapytaliśmy w stołecznym ratuszu.

- Najpierw musimy wyłonić zwycięzcę przetargu, który będzie ustalał konkretne warunki pracy - słyszymy od Dominiki Wiśniewskiej z wydziału prasowego. Oznacza to, że bezpośrednim pracodawcą plażowego nie jest miasto, a prywatny przedsiębiorca, który złoży najkorzystniejszą dla ratusza ofertę. Co za tym idzie, to on ustala wysokość wynagrodzenia dla plażowego. Wobec tego - przynajmniej na razie - trudno powiedzieć, ile przedsiębiorca zechce zapłacić plażowemu. Być może po wyłonieniu zwycięzcy przetargu suma zostanie przez niego ujawniona. Wiemy natomiast, że w budżecie miasta na projekt Warszawskiego Plażowego zabezpieczono blisko 380 tysięcy złotych.

Dzień pracy plażowego rozpoczyna się o godzinie 9:30 lub 10:30 (w zależności od miesiąca) i kończy o godzinie 18. Pierwsze pół godziny powinien poświęcić na przygotowanie stanowiska do pracy. Rytm dnia mogą zaburzyć złe warunki pogodowe. Wówczas należy skonsultować się z przedstawicielem ratusza i podjąć decyzję o godzinie otwarcia lub zamknięcia punktu.

Plażowi pracują w parach. Dzięki temu nie muszą obawiać się o nudę - a co więcej - mają szanse na zawarcie nowych znajomości. Plaże, na które są delegowani to:

Poniatówka

Saska

Żoliborz

Rusałka

Do obowiązków plażowego według wytycznych ratusza należą między innymi:

prowadzenie punktu informacyjnego, dbanie o miłą i przyjazną atmosferę oraz kulturalną obsługę

czynności porządkowe oraz techniczne związane ze sprzętem i leżakami, bieżące zabezpieczenie leżaków oraz sprzętu przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi i zniszczeniem oraz jego drobna konserwacja

utrzymanie czystości w lokalizacjach na wskazanym terenie i w obrębie punktów, nadzór techniczny czyli dbałość o stan techniczny i funkcjonalność miejsca pracy, w tym bieżąca kontrola pod kątem bezpieczeństwa użytkowników (w ramach posiadanych kompetencji), zgłaszanie Koordynatorowi informacji o ewentualnych usterkach i problemach

reagowanie na zgłaszane przez użytkowników przestrzeni nad Wisłą problemy, udzielanie informacji i pomocy w zakresie swoich kompetencji, propagowanie i umożliwianie realizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych

