Warszawski rok opóźnień. Inwestycyjna lista wstydu. Co dzieje się z obiecanymi drogami i budynkami?

Trzeci rok korków w „Mordorze”

Na początek „Mordor”. Zagłębie biurowe od ponad dwóch lat jest rozkopane. Remont Marynarskiej, głównej drogi przecinającej zagłębie biurowe, ciągnie się od 2016 roku. Miał zakończyć się we wrześniu. Ten termin okazał się nierealny. Z firmą Intercor (wykonawcą prac) podpisano aneks na mocy którego droga miała być gotowa do końca roku. Tego terminu również nie udało się dotrzymać. Teraz jest mowa o wiośnie, a całość prac (razem z chodnikami i wiaduktem nad Postępu) ma zakończyć się w maju.

Sto metrów otwierane od pół roku

Stumetrowy łącznik Trasy Świętokrzyskiej jest budowany od… marca 2017. Niedługo minął więc dwa lata od rozpoczęcia prac. Niewielki łącznik, który umożliwi wjazd z Trasy w Targową, powstaje prawie tak długo, jak półtorakilometrowy odcinek od Dworca Wschodniego do Zabranieckiej.

Co poszło nie tak? Wykonawca, firma Balzola, budując łącznik popełniła błąd. Źle wykonane zostały ekrany akustyczne. ZMID odebrał ekspertyzę i zmusił wykonawcę do poprawek.

- Ekrany zostały poprawione. Wykonany został odbiór techniczny. Złożyliśmy wniosek o pozwolenie na użytkowanie do WINB-u (Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego - red.) - mówi nam Małgorzata Gajewska ze ZMID.

To oznacza, że inwestycja ma już pół roku opóźnienia. Wszystko przez nieszczęsne ekrany akustyczne.

Nieudana misja z ulicą Marsa

To jedna z najbardziej pechowych budów w Warszawie. Metrostav, który zazwyczaj realizuje drogi w terminie (a nawet przed czasem), tym razem wyłożył się na ciągu Marsa-Żołnierska. Pięciokilometrowy odcinek do granicy z Ząbkami miał być gotowy w maju zeszłego roku. Umowę aż cztery razy aneksowano, termin wciąż przesuwano, lecz problemy się mnożyły.

Winna była papierologia, opóźnienia w decyzjach WINB, a także problemy w odbudowie wiaduktu nad torami (także z powodu decyzji PKP). Drogowcy chcą jednak udostępnić kierowcom to, co jest już gotowe.

- O tym, czy termin zostanie dotrzymany, będziemy mogli rozmawiać bliżej marca. Chcielibyśmy jednak, żeby estakada w ciągu ul. Marsa, skręcająca w Żołnierską, została otwarta wcześniej. Złożyliśmy już wniosek o pozwolenie na użytkowanie – tłumaczy nam Agata Choińska-Ostrowska ze ZMID.

Oznacza to, że ruch na 600-metrową estakadę najprawdopodobniej zostanie wprowadzony jeszcze przed uruchomieniem opóźnionego wiaduktu Żołnierskiej nad linią kolejową.

ZMID przyznaje, że jeśli warunki (także atmosferyczne) będą niesprzyjające, być może kontakt zostanie kolejny raz przedłużony. W przeciwnym wypadku wykonawca zapłaci kary umowne. Kierowcy, tkwiący w korach na przedłużeniu Trasy Siekierkowskiej, będą musieli uzbroić się w cierpliwość.

Rotunda i Implant

Opóźnienie łapią także komercyjne budynki. Pierwszy z nich – nowa Rotunda – miał być gotowy do końca 2018 roku. Projekt odbudowy symbolu Warszawy nie powstanie na czas. Bank PKO, który jest właścicielem Rotundy tłumaczy, że aktualnie trwają prace wykończeniowe. Budynek potrzebował dodatkowych badań, a całość powinna być gotowa przed wakacjami. W środku, poza placówką banku, znajdzie się także przestrzeń wystawienniczo-rozrywkowa, a na zewnątrz niewielki amfiteatr.

Większy problem jest z Implantem. Tam inwestor (Nowa Epoka Handlu) zapowiadał, że postawi charakterystyczny budynek jeszcze jesienią zeszłego roku. Obiekt złożony z kontenerów miał – niczym pierwowzór z Bangkoku – przyciągać butiki, restauracje i start upy. Tymczasem do końca roku prace budowlane nawet się nie rozpoczęły. - Maszyny wjadą na plac z początkiem 2019 roku. Pierwotnie planowaliśmy, że wszystko rozpocznie się w listopadzie 2018, ale niestandardowy i innowacyjny koncept nieco przerósł urzędników – mówiła nam pod koniec roku Katarzyna Jędrachowicz, PR Manager zespołu budynków Implant. Co więcej, Poczta Polska – właściciel gruntów przy Chmielnej 75 – stwierdziła, że nie wydała zgodny na rozpoczęcie inwestycji.

„Poczta Polska użytkownik wieczysty przedmiotowej nieruchomości w dniu 29 października 2018 r. skierowała do nas pismo, że inwestor nie posiada zgody Poczty Polskiej na budowę przedmiotowych pawilonów na tym terenie” - napisał nam Marcin Gruza, rzecznik Woli. Obecnie, jak słyszymy w urzędzie, postępowanie w sprawie rozpoczęcia budowy zostało zawieszone. Od tego czasu do urzędu nie wpłynęły żadne nowe dokumenty. To oznacza, że być może obiekt w ogóle nie powstanie.

Czerniakowska-bis czeka na światło

Skrót z Gagarina do Trasy Czerniakowskiej jest gotowy od października. Aleja Polski Walczącej (to oficjalna nazwa Czerniakowskiej-bis) została zbudowana przez Budimex zgodnie z planem. Wydawało się, że drogą pojedziemy jeszcze przed końcem roku. Problematyczny okazał się jednak… brak prądu.

Innogy odpowiadające za dostarczenie energii zapowiedziało, że zrobi to dopiero w połowie roku. ZMID zaczął „kombinować”. Sugerowano nawet doprowadzenie tymczasowych kabli do czasu podłączenia do sieci. Ostatecznie Innogy zapowiedziało, że jednak wyrobi się do połowy miesiąca. Prawdopodobnie w lutym z drogi skorzystają kierowcy.

Łodygowa bez prądu i gazu

Szeroki przejazd z Targówka do Ząbek miał być gotowy do końca roku. Droga, po przebudowie, ma mieć po dwa pasy ruchu, a także jezdnie serwisowe, chodniki i ścieżki rowerowe. Za prace – podobnie jak w przypadku Świętokrzyskiej – odpowiada firma Balzola.

Prace złapały opóźnienie. Urzędnicy nie mogli się dogadać w sprawie przebudowy kabli energetycznych oraz sieci gazowej. W związku z tym ZMID przesunął ostateczny termin zakończenia wszystkich prac dopiero na lipiec 2019.