Warszawski Salon Jachtowy 2018. Kiedy, gdzie, ceny biletów

Polska jest jednym ze światowych liderów w produkcji jachtów. Celem Warszawskiego Salonu Jachtowego jest promocja polskiej branży stoczniowej. Odwiedziny w Salonie będą jedyną okazją do zapoznania się z tak szeroką ofertą jachtów i łodzi, a także sprzętu i akcesoriów. Jest to już trzecia edycja Warszawskiego Salonu Jachtowego. Druga edycja zgromadziła 131 wystawców z Polski i zagranicy m.in. z Korei. Podczas trzech dni targowych na 15000 m2 można było podziwiać 74 luksusowych jednostek motorowych i 12 jednostek żaglowych.

ATRAKCJE WARSZAWSKIEGO SALONU JACHTOWEGO 2018

W czasie wydarzenia odbędzie się „Projekt Tratwa”, w czasie którego tratwę zbudują harcerze z Hufca Płock 1 MDH „Białe Wilki”. Zostanie także wylicytowana gotowa tratwa. Wszyscy zainteresowani będą mogli obejrzeć zawody skimboardowe, zapisać się do szkoły kształcącej w tym zakresie, a także kupić odpowiedni sprzęt. Jedną z atrakcji targów będą także wyścigi na SUP-ach. Zmagania odbędą się w strefie wolnego czasu na wodzie.

Uczestnicy wydarzenia również dowiedzą się, jak prawidłowo udzielić pomocy w wodzie dzięki pokazom ratownictwa. Dla tych, którzy szukają nieco relaksu, przygotowano piaszczystą plażę z leżakami. Swoją strefę będzie miał Polski Związek Kiteboardingu, w której najlepsi zawodnicy i instruktorzy poprowadzą szkolenia i prelekcje. Z kolei w specjalnej Strefie Testów wszyscy zainteresowani zakupem sprzętu, będą go mogli najpierw przetestować.

LISTA WYSTAWCÓW

AG Agnieszka Mikołajczyk - czołowy polski producent kajaków, kanu, łodzi wiosłowych, motorowych i rowerów wodnych.

- czołowy polski producent kajaków, kanu, łodzi wiosłowych, motorowych i rowerów wodnych. Ahoj Czarter s.c. - firma oferująca wynajem jachtów w Polsce. W skład ich floty wchodzi ponad 100 jednostek żaglowych i motorowych rożnych klas.

- firma oferująca wynajem jachtów w Polsce. W skład ich floty wchodzi ponad 100 jednostek żaglowych i motorowych rożnych klas. Alma-Press Sp. z o.o. - lider rynku książek dla żeglarzy. W dorobku ponad 250 publikacji żeglarskich w nakładzie ponad 650 000 egzemplarzy.

- lider rynku książek dla żeglarzy. W dorobku ponad 250 publikacji żeglarskich w nakładzie ponad 650 000 egzemplarzy. CCR SP. Z O.O - w ofercie firmy znajdziecie pełny asortyment sprzętu przeznaczonego do nurkowań technicznych, rekreacyjnych, jaskiniowych i rebreatherowych.

- w ofercie firmy znajdziecie pełny asortyment sprzętu przeznaczonego do nurkowań technicznych, rekreacyjnych, jaskiniowych i rebreatherowych. Chris Benz - firma, która produkuje profesjonalne zegarki dla entuzjastów sportów wodnych.

I wiele innych. Listę wszystkich wystawców znajdziecie na tej stronie.

Warszawski Salon Jachtowy 2018 - Kiedy i gdzie?

Warszawski Salon Jachtowy 2018 odbędzie się 19-21 października w Ptak Warsaw Expo: ul. Aleja Katowicka 62, Nadarzyn.

Warszawski Salon Jachtowy 2018 - DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

Warsaw Expo znajduje się w zachodniej strefie podmiejskiej Warszawy niedaleko Nadarzyna. Dojeżdżają do tam linie podmiejskie 703, 711, 733 z przystanku P+R Krakowska. Należy wysiąść na przystanku Paszków. Autobusy miejskie jeżdżą raz na pół godziny, zwykle w godzinach 5:00-23:00 (z wyjątkiem autobusów nocnych). Zalecamy każdorazowo sprawdzić rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Przy zakupie biletów należy pamiętać, że Warsaw Expo jest w 2 strefie biletowej. Cena biletu normalnego na 20 minut to 3,40 zł, a na 75 minut to 4,40 zł.

Warszawski Salon Jachtowy 2018 - BILETY

Bilety można kupić w przedsprzedaży albo w dniu targów w cenach:

w piątek (19 października) bilet normalny będzie kosztował 30 zł , a ulgowy 10 zł

będzie kosztował , a w sobotę (20 października) bilet normalny będzie kosztował 40 zł , a ulgowy 20 zł

będzie kosztował , a w niedzielę (21 października) bilet normalny będzie kosztował 40 zł, a ulgowy 20 zł

Dla dzieci do lat 7 wstęp jest bezpłatny. Bilety ulgowe przysługują uczniom oraz studentom za okazaniem legitymacji.