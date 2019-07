Warszawski Węzeł Kolejowy. Kolejarze ogłosili „master plan”. Nowa linia średnicowa, wielkie remonty i prędkość nawet 120 km/h w mieście

- Prezentujemy Master Plan wytyczający kierunki rozwoju kolei w Warszawie. Chcemy przede wszystkim zwiększyć przepustowość i skrócić czas przejazdu - tłumaczył Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK. Razem z sekretarzem stanu w ministerstwie infrastruktury Andrzejem Witelem zaprezentowali plan kolejowy dla warszawskiego węzła. - Dotyczy on obszaru o promieniu stu kilometrów – dodaje Witel. Według założeń pociągi będą mogły rozpędzać się nawet do 120 km/h w mieście.

Po remoncie linia średnicowa zwiększy przepustowość z 14 na 20 pociągów na godzinę (część dalekobieżna) oraz z 16 do 24 (część aglomeracyjna).

To nie jedyne zmiany. Stacja Warszawa Śródmieście - z której rocznie korzysta aż 20 mln pasażerów - będzie miała cztery tory (obecnie dwa) i zostanie bezpośrednio połączona z metrem. Poza tym powstaną nowe stacje: na linii średnicowej Warszawa „de Gaulle’a” (w okolicach słynnej palmy) i Warszawa „Solec” (nieopodal Wisły); na linii do Gdańska – Warszawa Targówek.

Nowe linie i remonty

Do 2027 roku – według zapewnień kolejarzy – planowane są inwestycje łączące Warszawę z okolicznymi miastami. Z dwóch do czterech urośnie liczba torów na trasie do Otwocka, Legionowa, Tłuszcza, Sulejówka Miłosny i Piaseczna. PKP PLK zakłada, że w ciągu godziny po każdej z tych tras będzie jeździć do kilkunastu pociągów.