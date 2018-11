Warszawski Wilk z Wall Street? Policja rozbiła mafię finansową. Straty wynoszą ponad 18 milionów złotych [ZDJĘCIA, WIDEO]

Warszawski Wilk z Wall Street?

Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymała 19 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej. Oszuści - bez odpowiednich uprawnień i nadzoru instytucji - obracali pieniędzmi. Swoich klientów mieli także poza granicami kraju. Proponowali szybki zysk, a po początkowych sukcesach robili wszystko, by wyczyścić ofierze konto. W ten sposób doprowadzili inwestorów do strat wysokości 18 milionów złotych.

- Przedstawiciele platformy kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, oferując produkty mające zapewnić bardzo wysoki zysk, często sięgający kilkudziesięciu procent. Początkowe sukcesy inwestycyjne zachęcały klientów do dalszych wpłat. Następnie były proponowane nietrafione inwestycje, które powodowały wyzerowanie kont pokrzywdzonych. Po pewnym czasie kontakt z przedstawicielami firmy się urywa ł- podaje CBŚP w Warszawie.

Policja w poniedziałek zatrzymała aż 19 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej. Zajmowali oni stanowiska managerów i opiekunów. Swoje biuro prowadzili w Warszawie. Przeszukano również siedzibę firmy i zabezpieczono komputery. To one będą dowodem w sprawie. Śledczy podają, że poszczególni inwestorzy utracili na inwestycjach od 3 tys. zł do ponad 2 mln zł.

Zatrzymanym Prokuratura Okręgowa w Warszawie przedstawiła zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, popełnianie oszustw, a także doprowadzenie do wielomilionowych strat inwestorów.