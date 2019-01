Warszawskie autobusy coraz bardziej atrakcyjnym planem zdjęciowym dla filmowców

Mobliny plan zdjęciowy

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że coraz więcej filmowców chce realizować zdjęcia w pojazdach komunikacji miejskiej. W ubiegłym roku do ZTM-u wpłynęło 25 wniosków, z czego dziesięć pochodziło od redakcji dziennikarskich, a 15 od ekip filmowych. Jak informuje zarząd - za każdym razem, przed wydaniem pozytywnej opinii, analizujemy czy takie zdjęcia nie utrudniają normalnego funkcjonowania komunikacji miejskiej - najczęściej chodzi o to, by ekipa filmowała nie pracowała w godzinach szczytu w pojazdach najbardziej zatłoczonych linii.

Warszawa zza szyby autobusu

Dlaczego autobusy i tramwaje tak chętnie stanowią plan filmowy dla wielu filmów? Jak mówi kierownik produkcji, Anna Jagodzińska - Robimy często filmy o codzienności, więc komunikacja miejska jest naturalnym sposobem przemieszczania się w metropolii. Pasażer-bohater przemieszcza się po mieście i ogląda to, co jest za oknem. W jednym z naszych filmów bohaterka z Francji przyjechała do Warszawy. Dla scenariusza istotne było to, że Warszawa się rozwinęła, dlatego chcieliśmy w ujęciach mieć panoramę od starszych kamienic po nowe budynki.

Można aktora wsadzić do drogiego samochodu, ale jeśli bohaterem jest młody lekarz, który dopiero kończy studia i zaczyna pracę, to w autobusie jest bardziej wiarygodny.

-Małgorzata Turek, kierownik produkcji.

Plan filmowy pełen wyzwań

Kręcenie filmu w autobusie czy tramwaju to spore wyzwanie dla filmowców. Aktorzy, reżyserzy, dźwiękowcy, operatorzy, oświetleniowcy – każda grupa na pewno wskazałaby wyzwania, jakie pojazdy komunikacji miejskiej stawia w ich pracy. Jak mówi Anna Jagodzińska – Przede wszystkim jest problem z dźwiękiem. Nie uciszymy całego tramwaju, rozmawiających ludzi, a sam pojazd też hałasuje. Z drugiej strony, takie szmery są czasami pożądane dla autentyczności obrazu. Wiele zależy od projektu. Poza tym, to my musimy się dostosować, a nie autobus czy tramwaj do nas.

Cisi bohaterowie filmów

Warszawskie autobusy i tramwaje od lat są cichymi bohaterami wielu produkcji. Często pojawiały się w twórczości Stanisław Barei, np. w „Nie ma róży bez ognia” widać dalekobieżny autobus produkcji Jelcza, a w jednym z odcinków serialu „Zmiennicy” ścigają się kierowcy autobusów linii 175.