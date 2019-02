Warszawskie domy kultury (na)dają kulturę.

Czy wiecie, że…

➔ na terenie Domu Kultury "Wygoda" zakończyła się właśnie budowa sceny plenerowej?

➔ nazwa Domu Kultury Dorożkarnia wzięła się od jego pierwszej siedziby, która prawdopodobnie był starym garażem na dorożki, a Dom Kultury przenosząc się do nowej siedziby pozostawił nazwę Dorożkarnia?

➔ sala widowiskowa Ośrodka Kultury Arsus licząca niemal 500 miejsc, jest trzecią pod względem tych największych w Warszawie?

➔ Wawerskie Centrum Kultury buduje relacje i nowe Kulturoteki ?

➔ w zajęciach w Centrum Kultury Wilanów uczestniczy już ponad 3000 osób?

➔ jeden pracownik merytoryczny w Ośrodku Kultury w Wesołej przygotowuje rocznie ok. 85 wydarzeń ?

➔ Dom Kultury Praga wraz z mieszkańcami przerobił tonę gliny na oryginalne kafle, z których powstanie największa mozaika w Warszawie?

➔ Centrum Kultury i Aktywności Targówek jest najmłodszym domem kultury w Warszawie już prężnie działającym mimo, że główna siedziba jest w budowie?

➔ w Służewskim Domu Kultury mieszkają kozy? I to aż trzy!

➔ Centrum ŁOWICKA od 23 lat organizuje, największą i jedyną w Polsce wystawę architektoniczną "Plany na przyszłość" - 2300 nowych projektów z 380 pracowni architektonicznych, pokazujących jak się zmienia i jak będzie wyglądała Warszawa za kilka lat?

➔ w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów jest jedyna stała galeria komiksu w Polsce?

➔ z Domem Kultury Zacisze można zasłuchać się w muzyce, obejrzeć wystawę, a w tygodniu spotkać 1200 osób i rozwinąć kreatywn(i)e skrzydła gdzie maluchy spotykają się na sensowtorkach, dzieciaki podróżują wehikułem sztuki i drukują w 3D, młodzież tańczy breakdance, boogie woogie i capoeirę, dorośli tworzą witraże i uprawiają Tai Chi, a seniorzy rozkręcają kabaret?

➔ 20% swojej działalności Centrum Promocji Kultury realizuje poza swoją siedzibą: w parkach, na placach, skwerach i w innych miejscach Pragi-Południe?

➔ w PROMie Kultury na Saskiej Kępie można siedem dni w tygodniu oglądać wystawy w galerii sztuki całkowicie za darmo?

➔ co roku 45 tysięcy osób rozwija w Domu Kultury "Włochy" swoje talenty i pasje?

➔ w Domu Kultury „Rembertów” można wyhodować rzodkiewkę, upiec chleb, zbudować samolot lub stworzyć swój własny film?

➔ Bielański Ośrodek Kultury działa w trzech lokalizacjach, a to znaczy trzy razy więcej kultury ?

➔ od 20 lat w Białołęckim Ośrodku Kultury organizowany jest Festiwal Teatrów Niezależnych Garderoba, będący jednym wielkim ogólnopolskim świętem miłośników teatru i do którego zgłoszenia na najnowszą edycję trwają do końca grudnia 2018 roku?

➔ Dom Kultury Świt pomaga realizować marzenia i otwierać drzwi do sukcesów społeczno-artystycznych proponując ponad 100 rodzajów zajęć i 300 imprez rocznie?

➔ Zakochać się w Warszawie można w Domu Kultury Śródmieście? Nie wierzycie – sprawdźcie.

Po więcej informacji zapraszamy na www.nadajemykulture.pl