Instagram to już dzisiaj nie tylko aplikacja do publikowania zdjęć, ale także potężny nośnik reklamowy i narzędzie marketingowe. Dużą popularnością cieszą na Instagramie konta wielu mieszkanek Warszawy. Które z nich są najpopularniejsze i dlaczego właśnie one podbiły internet? Przekonajcie się, otwierając galerię. Wiele nazwisk Was zaskoczy.