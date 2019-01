Warszawskie kolędowanie 2019. Kasia Wilk i Tulia zaśpiewają na pl. Zamkowym

Co powiecie na wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek? Jeśli tak jak my uważacie, że to rozrywki przeznaczone nie tylko na grudzień, wpadajcie na plac Zamkowy. Już w najbliższą sobotę, 19 stycznia wystąpi dla nas piosenkarka pop Kasia Wilk (autork takich utworów jak "Pierwszy raz" czy "Do kiedy jestem") oraz folkowy zespół Tulia.

"

Już po raz trzeci zapraszamy warszawianki i warszawiaków na wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek na pl. Zamkowym. Razem z zespołem Tulia oraz Kasią Wilk przedłużymy magiczny czas radości i nadziei, które towarzyszą nam podczas Świąt Bożego Narodzenia

" - zachęcają organizatorzy wydarzenia.

Nie musicie znać wszystkich tekstów. Na miejscu każdy otrzyma śpiewnik oraz gorącą herbatę, która "pozwoli zapomnieć o styczniowej aurze." Warszawskie kolędowanie 2019 odbędzie się na pl. Zamkowym w sobotę w godz. 17:00 - 19:00.