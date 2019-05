zobacz galerię (10 zdjęć) Smutno nam, że wymieniamy Warszawę Powiśle w tym zestawieniu, ale mamy wrażenie, iż to miejsce lata świetności ma już za sobą. A to pewnie za sprawą okolicznych mieszkańców, którym doskwierał hałas wydobywający się z kultowej imprezowni Powiśla. Na szczęście wciąż można wpaść tu na piwko, a dziś nawet - znaleźć miejsce siedzące przy stolikach, a nie jak kiedyś - na trawie, skarpie, schodkach stacji kolejowej czy chodniku. Łukasz Kowalski / Archiwum zobacz galerię (10 zdjęć)

Co chwilę w Warszawie pojawiają się nowe miejsca - kluby, restauracje, bary, hotele. Co sprawia, że niektóre z nich przyciągają tłumy, a drugie - po chwili znikają z mapy miasta? Niektórzy twierdzą, że gwarancją sukcesu jest niepowtarzalny klimat, który tworzą ich właściciele czy bywalcy. Inni są zdania, że to oferta i lokalizacja najbardziej wpływają na to, czy dane miejsce staje się popularne. Co więc sprawiło, że miejsca, które zebraliśmy w tym zestawieniu, przestały tętnić życiem i dziś mało kto o nich pamięta?