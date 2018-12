Warszawskie restauracje z przewodnika Michelin, w których można dobrze zjeść za maksymalnie 40 zł

MICHELIN to najważniejszy i najbardziej rozpoznawalny przewodnik, w którym opisano wybrane hotele i restauracje z całego świata. Najlepsze lokale nagradzane są gwiazdkami, które przyznaje się według ściśle określonych kryteriów i tylko w wybranych miastach na świecie. W Polsce gwiazdki MICHELIN zdobyły do tej pory tylko dwie restauracje - Atelier Amaro i Senses. W przewodniku znajduje się także lista miejsc docenionych innymi nagrodami, np. Sztućce, Bib Gourmand czy Czarny i Czerwony Znaczek. Sprawdziliśmy, w których warszawskich restauracjach można zjeść obiad do 40 zł. Kliknij w przycisk poniżej, aby rozpocząć przegląd lokali i sprawdzić, co można tam zjeść.