Warszawskie sklepy z komiksami. Tutaj każdy geek poczuje się jak w domu

Komiksy to niewyczerpane źródło inspiracji dla filmowców. Od przeszło dekady produkcje na podstawie tytułów Marvela biją rekordy popularności, co przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania kolorowym medium również w naszym kraju. W Warszawie znajduje się kilka sklepów, do których miłośnicy, czy to wieloletni, czy dopiero rozpoczynający swoją przygodę z popkulturą, muszą zajrzeć. Szczegóły w artykule poniżej.