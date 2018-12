Warszawskie Spotkanie Wigilijne. Wielki stół, opłatek i kolędowanie na Ząbkowskiej

Warszawskie Spotkanie Wigilijne to wyjątkowa okazja dla wszystkich do spotkania i integracji w domowej atmosferze. Przy choince oraz akompaniamencie kolęd, warszawiacy zgodnie ze świąteczną tradycją zasiądą razem do wigilijnego stołu i zjedzą świąteczny posiłek.

W niedzielę, 16 grudnia, po raz drugi spotkamy się na ulicy Ząbkowskiej podczas XV Warszawskiego Spotkania Wigilijnego. Usiądziemy razem do wigilijnego, blisko 200-metrowego stołu. Oprócz poczęstunku na wszystkich będą czekały drobne prezenty, wykonane przez warszawianki i warszawiaków, a także inne liczne atrakcje

- mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. - Zapraszam wszystkich do wspólnego świętowania, składania życzeń oraz dzielenia się opłatkiem w niepowtarzalnej, magicznej atmosferze świąt - dodaje.

Spotkanie przy stole

Na Ząbkowskiej stanie długi 200-metrowy stół, pokryty białym obrusem i świątecznymi dekoracjami. Na stole znajdą się również śpiewniki, aby wszyscy mogli wspólnie kolędować. Wokół namiotów ze stołami zostaną ustawione choinki rozżarzone lampkami świątecznymi. Inspiracją tegorocznej odsłony Warszawskiego Spotkania Wigilijnego są anioły i będą stanowić podstawowy element scenografii.

Iluminacja i kolędy

Kamienice na Ząbkowskiej rozbłysną światłem i specjalnie na tę okazję przygotowanymi iluminacjami, które wprowadzą wszystkich w świąteczny nastrój.

Aby atmosfera przy wigilijnym stole była prawdziwie świąteczna to nie zabraknie kolęd i pastorałek w wykonaniu zaproszonych artystów. Tego dnia wystąpią m.in.:

Trupa Teatralna - Warszawiaki

Jakub Jurzyk z dziećmi z warszawskich klubów rodzin

Cisza na scenie – grupa teatralna z Polskiego Związku Głuchych, która zaprezentuje świąteczny repertuar w języku migowym.

WoWaKin Trio

Wspólne kolędowanie ułatwią wszystkim przygotowane przez organizatorów śpiewniki.

To nie wszystkie atrakcje. Jan Kubicki w trakcie spotkania wyrzeźbi anioła z bloku lodowego. A na zakończenie w monidle anielskim będzie można sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie. XV Warszawskie Spotkanie Wigilijne poprowadzi Szymon Majewski.