Warszawskie Targi Fantastyki 2018. Świat znany z gier i książek w Domu Braci Jabłkowskich

Warszawskie Targi Fantastyki za każdym razem przyciągają wielu miłośników tego gatunku. Kolejną edycją wydarzenia zainteresowanych na Facebooku jest ponad 6 tys. użytkowników. I tym razem będziemy bawić się w samym centrum Warszawy, w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich przy ul. Brackiej 25. Już w weekend, 6 i 7 października czekać na nas będą wyjątkowi wystawcy i wyjątkowi goście.

Nie zabraknie ręcznie robionych gadżetów. Znajdziemy tutaj płaszcze, suknie, bluzki, gorsety, spodnie, dodatki, biżuterię. "Wszystko to, to czego potrzebujesz by dopracować swoje cosplayowe stylizacje lub po prostu poczuć się wyjątkowo. Twoje półki zapełnią nowe gadżety, figurki i inne cuda niezbędne każdemu fanowi a piękne i niezwykłe rzeczy, przygotowane przez naszych Fantastycznych Wystawców, ozdobią twoje mieszkanie, pałac, zamek, wieżę czy inne miejsce, które zwykłeś nazywać domem" - zachęcają organizatorzy wydarzenia.

Na Targach spotkamy swoich ulubionych pisarz, obejrzymy wystawę fotografii, zapoznamy się z nowościami wydawniczymi, a na koniec zjemy coś pysznego. Co ciekawe, bilet wstępu kosztuje dokładnie tyle, ile zdecydujesz się za niego zapłacić.

Wydarzenie odbędzie się w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy przy ul. Brackiej 25 6-7 października w godz 10:00 - 20.00